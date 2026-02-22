◇オープン戦広島5―7DeNA（2026年2月21日宜野湾）プロ野球のオープン戦が21日、沖縄県各地で開幕した。広島のドラフト3位・勝田成内野手（22＝近大）はDeNA戦（宜野湾）に「9番・遊撃」で先発出場。3安打の固め打ちでアピールに成功し、開幕二塁に向けて好発進した。新井貴浩監督（49）は「速い真っすぐを苦にせず、対応力がある」と評価。また、同1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）も3安打を記録するなど、新人野手の躍動