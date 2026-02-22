◇オリックス紅白戦紅組2―1白組（2026年2月21日SOKKEN）復活への一歩を大きく踏み出した。昨年3月の右肘手術から再起を期すオリックス・吉田が紅白戦で白組の4番手として6回から登板。実に24年9月28日楽天戦以来、511日ぶりの実戦マウンドで1回を完全投球した。「今まで順調に来られたのは、トレーナーの人たちの頑張り。たくさん拍手してもらったんで、帰ってきた感じはしました」名前がコールされた瞬間、大歓声が