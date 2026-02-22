◇オープン戦中日1―1阪神（2026年2月21日北谷）中日・根尾が1回無安打無失点の好救援を披露し、ブルペン陣の救世主候補の一人として名乗りを上げた。「逆球だったり、思い描いている球と違うものもあったので、精度を上げていきたい」5回に3番手で登板。先頭・中川を高め直球で一ゴロに仕留めると、続く小野寺は低め直球で遊ゴロ。最後は、ドラフト2位・谷端（日大）を高め直球で空振り三振に斬った。これで今春の