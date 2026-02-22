◇オープン戦広島5―7DeNA（2026年2月21日宜野湾）広島のドラフト1位・平川（仙台大）がオープン戦初戦で猛打賞と気を吐いた。「1番・中堅」で5打数3安打。初体験だった鳴り物の応援に「ちょっと興奮したんですけど、力みに変わってしまった」と最初の2打席に凡退後、真価を見せた。5回に左打席から中前打を放つと、次打者・菊池の3球目に二盗に成功。7回には右打席から右前打、9回には再び左打席で新助っ人右腕・ルイー