◇オリックス紅白戦紅組2―1白組（2026年2月21日SOKKEN）身長2メートル13を誇るオリックス新助っ人のジェリー（前ジャイアンツ）が今春初実戦で紅組の先発を務め、1回零封した。「今日は残念ながら歩かせてしまったけど、シーズンになったらしっかり2ストライクを先に取ることを心がけていきたい」。1死から身長1メートル67の西野との46センチ差対決は、7球粘られた末に四球。それでも続くシーモア（前レイズ）をカットボ