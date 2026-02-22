◇オープン戦DeNA7―5広島（2026年2月21日宜野湾）阪神からDeNAに新加入のデュプランティエが3回から3番手で登板し、2回2安打無失点。移籍後初の実戦登板は「ホームベース方向にしっかりと力が向くように、メカニックが全て整っていることを感じる」ことをテーマに掲げていた。1イニング目は1死から2連打を浴びたが、二俣と渡辺を連続で空振り三振。最速152キロを計測し「数字よりも手から離れていく感覚が凄く良かった