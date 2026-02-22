◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート エキシビション(大会16日目/現地21日)フィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した17歳の中井亜美選手がエキシビションに登場。今大会を振り返り、4年後についても語りました。エキシビションで中井選手は真っ赤な衣装を着てスケートリンクに立つと、美しいジャンプと終盤には氷上にうつ伏せになり、頬づえでキュートなポーズを披露し、ファンを魅了しました