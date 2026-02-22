スピードスケート女子マススタートは最終盤のスプリント勝負を制した、オランダのマライケ・フルーネワウトが頂点に輝いた。ゴールラインを駆け抜け、両手の人さし指を突き上げた27歳の新女王は「子どもの頃からの夢がついに実現した。完璧な締めくくり」と誇った。レース後は取材エリアに向かう途中で、自転車選手の交際相手からプロポーズを受けるサプライズ。「本当に予想外だった。自分に起こったことが信じられない。これ