◇オープン戦巨人1―3ヤクルト（2026年2月21日那覇）6年目で初の開幕投手へ、巨人・山崎が前進した。オープン戦の“開幕投手”を任され、2回2安打無失点。2三振を奪い、順調な調整ぶりを見せた。直球は最速149キロを計測し「ゼロで終わったんで、しっかり落ち着いて投げられたと思います」と何度もうなずきながら振り返った。昨季は自己最多の11勝も、オープン戦は苦しんだ。5試合で防御率6・48。ローテーション入りを決