きょう（22日）未明、埼玉県ときがわ町で戸建て住宅1棟が全焼する火事がありました。火は周辺の住宅4棟に延焼し、火元の住宅に住む男性と連絡が取れていないということです。火事があったのは埼玉県ときがわ町の木造2階建て住宅で、午前2時40分ごろ、「建物が燃えている」と近くに住む女性から消防に通報がありました。警察などによりますと、消防車など9台態勢で消火にあたり、火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められましたが、火