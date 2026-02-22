ハッピーマンは落ち着いた脚取りで馬運車から降りてきた。岩田助手は「輸送の道中もいつも通り順調。普段からおとなしい馬なのでね」とうなずく。中央G1は初挑戦だが、連勝中と勢いはメンバー随一。「具合は凄く良くて力を出せる状態。千六もこなしてくれるのでは。中団くらいにつけられれば」と理想の展開を思い描いていた。