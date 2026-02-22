ウィルソンテソーロは、他の関東馬に先んじて午前4時に美浦トレセンを出発。午前5時53分に決戦の地、東京競馬場に到着した。チャンピオンズCでは3年連続2着。高木師は「精神的なタフさは出てきた。なかなかJRAのGIにもう一歩のところで届いていないので、何とか獲らせてあげたい」と、7歳での悲願戴冠を願っている。