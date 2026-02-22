時代を超えて、ずらりと飾られたひな人形＝２０日、海南神社三浦市三崎の海南神社で、氏子たちが納めた色とりどりのひな人形約４００体が飾られている。わが子の健やかな成長を願い大切に保管されてきたものばかりで、参拝客の目を楽しませている。展示は３月７日まで。地域の活性化につなげようとコロナ禍の２０２１年から始めた。同神社の米田郷海宮司（５２）によると、回を重ねるたびに知名度が高まり、「（神社に納めて）