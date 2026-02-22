◆米大リーグオープン戦エンゼルス―ドジャース（２１日、米アリゾナ州テンピ＝ディアブロスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、オープン戦初戦の敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、初回先頭の１打席目は先発右腕のソリアーノと対戦し、三塁への内野安打だった。オープン戦初出場の安打は、２１年から６年連続となった。大谷が三塁まで進み、ドジャースが２死