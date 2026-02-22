悲願の中央G1タイトルを狙うラムジェット。午後3時23分に東京入りすると、馬房でゆっくりと体を休めた。高木助手は「いつも通りです。何もなく元気に到着しました」と安堵（あんど）の表情。追い切り後も調整は順調そのもの。「届いても届かなくても、腹をくくって末脚勝負に懸けるしかないかな」と剛脚発揮に期待していた。