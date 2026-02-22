◇オープン戦DeNA7―5広島（2026年2月21日宜野湾）じいちゃんに最高の誕生日プレゼントだ。DeNA・田内は、右肘への死球で負傷交代した石上に代わり、3回から急きょ二塁へ。3―1の4回先頭で遊撃内野安打し追加点の口火を切ると、5回2死一、三塁では右前適時打。2安打1打点で、オープン戦初采配だった相川新監督には10安打7得点での初勝利をプレゼントした。地元・広島から駆けつけた両親と母方の祖父母がスタンド観戦。「