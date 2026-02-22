◇オープン戦巨人1―3ヤクルト（2026年2月21日那覇）巨人打線は3安打で1得点も、メジャー通算47発の新外国人・ダルベック（ロイヤルズ3A）が、初安打をマークした。「5番・三塁」で実戦初出場し、2回は敵失で出塁。4回に内角のシュートを詰まりながらも初安打となる右前打を放ち「飛んでくれたところが良かったけど、ヒットが出て安心した」と喜んだ。22日の中日戦（北谷）にも出場予定。「打席数を稼ぐのが自分にとっ