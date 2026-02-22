ダブルハートボンドは細身で芝向きと思える体形。ただ後肢の筋肉が発達し、その強さがダートでのスピードにつながっている。ピリッとした気性で落ち着きをチェックしたい。コスタノヴァの前走は2人引きで落ち着いた周回。返し馬に入るとスイッチが入る。まずはスタートが鍵になる。ウィルソンテソーロは機嫌の良い時は首をかしげながら歩く。冬場でも発汗することがあり、多少汗が目立っても心配ない。ラムジェットは身のこな