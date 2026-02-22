◇オープン戦楽天3―3ロッテ（2026年2月21日金武）国指定の難病「胸椎黄色じん帯骨化症」から復帰を目指す楽天・鈴木翔が、6回から3番手で今季実戦初登板。1イニングを3者凡退に封じた。「久々に野球をやっている感じ。まずは無事に投げられることができて良かった」と安堵（あんど）の表情を浮かべたが「技術の面で反省はあるし、反省が出ることはプラス」と気を引き締めた。