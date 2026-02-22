サクラトゥジュールは坂路を軽快に駆け上がった。9歳になって初ダートになるが、堀師は「昨年くらいから試してみようというプランがあって、今回は入厩後は東京新聞杯とこのレースをセットで使うように調整をしてきました」と経緯を説明。「キックバックなどがあれば、むしろ折り合いがついて脚はたまりやすいとみている」と条件好転を強調した。