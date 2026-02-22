放送中の朝ドラ『ばけばけ』（NHK総合）は、物語の舞台を島根の松江から熊本へ。ヒロイン・松野トキ（髙石あかり）は生まれ故郷から離れ、夫であるヘブン（トミー・バストウ）との新生活がはじまった。環境がガラリと変わるのだから、登場人物たちの顔ぶれも一気に変わるはず……と誰もが思うところだが、この予想をサラリと裏切るのが本作。トキの両親たちばかりか、ヘブンの教え子たちも暮らしをともにしている。