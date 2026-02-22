ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」が新曲を発売することが決まった。メジャーデビュー日である2月22日に新曲のミュージックビデオ（MV）が公開される。つばきファクトリーは22日でメジャーデビュー9周年。同日は9周年を記念し、午後6時30分から公式YouTubeチャンネルでメンバーが生配信。さらに午後7時30分から新曲MVが公開され、直後の同40分からインスタライブを行う。グループの公式X（