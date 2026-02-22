ダブルハートボンドは初の東京輸送を無事にクリア。平子助手は「順調です。渋滞もなかったし、気性も問題ない」とキッパリ。前走チャンピオンズCに続くG1連勝が懸かる一戦。「フレッシュ感がある。やることはやってきたので、あとはジョッキー（坂井）に任せるだけ」と頼もしい鞍上に“全権委任”していた。