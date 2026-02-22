お久しぶりです。エクアです。X（＠equa＿vtuber）で地道に投稿していますので、そちらもよろしくお願いします。フェブラリーSは“巻き返し”の多いG1です。過去10年で前走掲示板外（6着以下）の馬が62頭出走して、4勝2着3回3着2回。連対率11・3％と9頭に1頭ほど連対しています。今年は該当馬が8頭いますから、数字上の可能性は十分。巻き返しの多い理由ですが、シンプルな答えの一つが“ダート馬はたくさん使うから”です。