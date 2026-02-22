俳優の香川照之（60）が21日、都内で主演映画「災劇場版」（監督関友太郎、平瀬謙太朗）の公開記念舞台あいさつに登壇した。昨年4〜5月放送のWOWOWの連続ドラマ（全6話）を映画として再構築。香川にとって4年ぶりの映画となり、人々の日常に降りかかるさまざまな災いのそばに必ず姿を見せる不穏な男を1人6役で演じた。「キャリアの中で『半沢直樹』のような分かりやすい悪役や、『クリーピー偽りの隣人』のような陰の悪役