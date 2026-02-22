西武は22日、韓国・ロッテ（南郷）を相手に今季初の対外試合となる練習試合を迎える。プロデビュー戦となるドラフト1位捕手の小島（明大）は「まずは打撃でアピールしたいと思います。チャンスで回ってくれば気合も入るので、追い風が吹いていれば狙っていきたい」と今季チーム1号へ意欲を見せた。実戦は大学最終戦だった昨年11月の明治神宮大会以来。「試合に出たら結果を残せれば良いと思うし、思い切ってやりたい」とルー