歌手の平原綾香（41）が21日、東京国際フォーラムで11回目となる毎年恒例のチャリティーコンサートを行った。代表曲「Jupiter」など13曲を1400人の前で披露した。今回は全国の子ども食堂を支援。自身は日々、めいやおいと交流する中で「天使みたい。彼らの方が大人びていることもあって勉強することも多い」と学びを得ているといい「子供たちに笑顔を届けるのが目標」と話した。ミュージカルで共演経験のある井上芳雄（46）