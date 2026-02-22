◇オープン戦ヤクルト3―1巨人（2026年2月21日那覇）中日からヤクルトに移籍したウォルターズが今季実戦初登板し、先発で2回2安打1失点（自責点0）、3奪三振。最速156キロを計測するなど威力のある直球で押し込み「凄く気持ちよく投げられた。真っすぐの動き自体もよく、感触としてよかった」と振り返った。登板後もブルペンで投げ込みを行い「先発になるということで球数を投げたかった」。新外国人のキハダ（エンゼ