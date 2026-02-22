連闘でG1に参戦するサンライズホークは、2週連続の長距離輸送を無事に終えた。斎藤助手は「先週も来ているので、特に問題なく落ち着いています。1回使って、体に張りが出てきて良くなっている」と愛馬の状態を説明。「千六は少し長いけど、展開ひとつでこなしてくれるのでは。中央でなんとか活躍してほしい」と激走を願った。