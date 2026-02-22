◇WBA世界スーパーライト級タイトルマッチ王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル《12回戦》同級1位・平岡アンディ（2026年2月21日米ラスベガスT―モバイル・アリーナ）世界初挑戦するWBA世界スーパーライト級1位の平岡が20日（日本時間21日）、米ラスベガスで前日計量に臨み139・5ポンド（約63・2キロ）で一発クリアした。計量後のフェースオフイベントでは笑みも浮かべながら王者ラッセルと約30秒間顔を合わせ、別