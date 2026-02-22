オメガギネスは午後3時48分に府中に到着した。「いつも通りです。輸送に手間がかかる馬ではないのでね」と榎本助手。前哨戦の根岸S（4着）を経て、状態は上向いている。「1回使って体が締まった感じ。上積みがあるのでは」とうなずいた。24年の同レースでは1番人気に支持されるも14着。2年ぶり参戦でG1タイトル獲得を狙う。