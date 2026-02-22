ナチュラルライズは前日と同じく角馬場からダート2周。山本助手は「前運動から落ち着いていて、前日よりリラックスしていて力みがなかった。いい形で送り出せるかな」と仕上がりに太鼓判を押す。一昨年の全日本2歳優駿以来の左回り。「（横山）武史さんが“今は左回りの方が乗りやすい”と言っていたので」とコース替わりがプラスに作用しそう。