ペリエールは前日に続き坂路で汗を流した。黒岩師は「追い切った後のダメージもなくいい状態」と万全をアピールする。調教後馬体重は前走比プラス16キロの500キロだが「輸送して減るタイプなので問題ない」と意に介さない。23年ユニコーンS、昨年エルムSと重賞2勝の隠れた実力馬。【3・1・3・2】と得意の東京で巻き返しを期す。