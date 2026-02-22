◇オープン戦楽天3―3ロッテ（2026年2月21日金武）昨オフに現役ドラフトでソフトバンクから加入した楽天・佐藤が、「1番・右翼」で出場。三塁打を含む2打数2安打2得点と猛アピールした。初回先頭で西野の直球を右中間三塁打。先制点の口火を切ると、2回も左前打し「結果を求めて臨んでいる。課題の打撃でもっと結果を出したい」と声を弾ませた。昨季は日本一のソフトバンクで104試合に出場も、オフに新天地に移籍。この