◇オープン戦ヤクルト3―1巨人（2026年2月21日那覇）プロ野球のオープン戦が21日、沖縄県内の4試合で開幕した。池山隆寛新監督（60）が率いるヤクルトは、1点を追う5回に3点を奪い、3―1で巨人に勝利。積極的に打ってつなぐ「ブンブン丸」野球を象徴するような鮮やかな逆転劇だった。今春の対外試合4試合目での初勝利。新指揮官は、今季スローガンの「燕心（エンジン）全開」をもじって「燕心始動」を宣言した。喜びはち