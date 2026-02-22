◇オープン戦巨人1―3ヤクルト（2026年2月21日那覇）日本ハムから巨人に加入した新戦力左腕コンビが躍動した。現役ドラフトで加入した松浦が、8回に6番手で登板。先頭は味方の失策で出塁を許したが、その後は冷静に3人で仕留めて1回無安打無失点に抑えた。自由契約となって移籍した北浦は9回に7番手で登板し、最速150キロの直球を軸に3者凡退で2奪三振。阿部監督は「とてもいいものを出してくれたので、続けてほしいな