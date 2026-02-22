◇ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー複合で、今季限りの引退を表明している渡部暁斗（37＝北野建設）が20日、スポニチの単独インタビューに応じた。五輪3大会連続メダル、W杯通算19勝を誇る日本複合界の第一人者。自身6度目で最後の五輪を終え、一夜明けた心境や今後の展望を語った。（取材・構成中村文香）――ラスト五輪を終えた。胴上げされる場面も印象的だった。「終わったという実感が湧いてきた。胴上