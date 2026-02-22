ブライアンセンスは角馬場で脚をならした後、ダートコースを力強く駆けた。田中助手は「いつもと変わらず軽めのメニューで元気いっぱい。適度に気合が乗って、体のチェックも問題なくいい状態です」と安堵（あんど）の表情。23年10月以来のマイル戦。「いつも自分の力は出してくれる。流れに乗って競馬ができれば」と一発に期待した。