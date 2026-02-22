◇オープン戦ロッテ3―3楽天（2026年2月21日金武）34歳が全力でダイヤモンドを駆けた。1―3の7回、ロッテの先頭・岡が中前へ痛烈なライナーを放った。ダイビングキャッチを試みた武藤が後逸する間に、中継プレーの返球よりわずかに早く本塁へスライディング。オープン戦12球団1号はランニング本塁打となった。「特に何もないです。シーズンにしっかり打てるように準備するだけ」。岡は素っ気なかったが、オープン戦開幕