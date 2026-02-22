◇オープン戦楽天3―3ロッテ（2026年2月21日金武）初めての開幕投手を狙う楽天4年目の荘司が先発し、3回2安打無失点。最速151キロで変化球もさえ、4三振を奪った。「全体的にバランスよく投げられた。フォーク、カットにばらつきはあるけど今後の課題にしたい」。新加入の前田健から伝授されたツーシームも披露し大役へ一歩前進。三木監督も「今日も良かった。（開幕投手の）候補の一人に間違いない」と話した。