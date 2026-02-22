◇オープン戦ロッテ3―3楽天（2026年2月21日金武）ロッテの高卒3年目の木村が、3回から2番手で登板。3回を投げ黒川の三塁内野安打1本のみで無失点に抑え、開幕ローテーション入りをアピールした。「投げている感覚も良くて、力を入れ過ぎず、力み過ぎずに投げられた」。新球のチェンジアップも効果的に使い「もっと質の高いボールにしていったら、投球の幅も広がる」とさらなる進化を誓った。