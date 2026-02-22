今年のフェブラリーSには、昨年暮れのG1チャンピオンズCの1〜3着馬がそろって参戦。その中からAIが指数88で◎に抜てきしたのは3着ラムジェットだ。24年に4連勝で東京ダービーを制した逸材。その後は不振にあえいだが、昨秋からの直近3戦は3→4→3着と復調ムード。東京ダート1600メートルは1戦1勝。その24年ヒヤシンスSでマークした1分36秒3は、良馬場ではレース史上最速タイム。久々に走る“最適舞台”で一発に期待。買い目は