24年の覇者ペプチドナイルは隔年Vへ虎視眈々（たんたん）。大倉助手は「ここ2、3走と比べて一変している。3週前に（厩舎に）帰ってきてから活気があって、以前の良い感じになっている。力は出し切れる」と状態の良さに自信をのぞかせる。8歳を迎えても衰えはなし。「コースはいいのでね」と巻き返しに燃えていた。