「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート・エキシビション」（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）メダリストらによるエキシビションが行われ、銅メダリストの佐藤駿（２２）＝エームサービス・明大＝は日本の国民的ボカロ曲「千本桜」を披露した。演技後は初の五輪の舞台を「大会自体はあっという間だった。いい流れで持っていくことができましたし、本当に楽しむことができたなと感じています。９０点Ｂぐらい