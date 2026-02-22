東京喜劇「熱海五郎一座」 新橋演舞場シリーズ第12弾『仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜』の助っ人メンバーとして、ビビる大木の出演が発表された。併せて、一座メンバーがボウリングのピンにふんしたメインビジュアルも解禁となった。【写真】ゲストの沢口＆野呂＆大木がおなじみのメンバーと勢ぞろい！三宅裕司座長率いる一座メンバーがゲストや助っ人メンバーとともに繰り広げる東京喜劇。今回は「