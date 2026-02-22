◆イングランド・プレミアリーグ第２７節●ブレントフォード０−２ブライトン〇（２１日、ロンドン＝Ｇｔｅｃｈコミュニティ・スタジアム第２７節５試合が行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）擁するブライトンは、敵地でブレントフォードと対戦。先週のＦＡ杯戦ではベンチスタートとなった三笘は、この試合では先発復帰した。７戦ぶりの勝利の瞬間、三笘が両拳をぐっと握りしめてガッツポーズした。歓喜で湧くアウェー