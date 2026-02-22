◆オープン戦ヤンキース―タイガース（２１日、米フロリダ州タンパ＝スタインブレナーフィールド）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が２１日（日本時間２２日）、本拠のタイガース戦に２番・右翼でスタメン出場。２打席連続弾で４打点を挙げる、ど派手な２６年シーズン初実戦を飾った。チームは前日の敵地オリオールズ戦がオープン戦初戦だったが、ジャッジは遠征メンバーに入らず、この日が初戦だった。第１打席で中直