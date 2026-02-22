◆米大リーグオープン戦ブルージェイズ３―０フィリーズ（２１日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）巨人からポスティング制度を利用してブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（２９）が２１日（日本時間２２日）、オープン戦の初戦となったフィリーズ戦に「６番・三塁」で先発出場。“デビュー戦”は２打数無安打で５回の守備から退いた。０―０の２回先頭で迎えた初打席は１ボール１ストライクから右腕ウィ