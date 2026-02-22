芝クッション値9.0＝標準※土曜午前7時30分含水率＝芝G前13.8％、4角12.3％ダートG前2.9％、4角2.6％※土曜午前5時30分。開幕週の芝は生育が順調で全体的に良好な状態。時計も速く、変わらず先行馬が有利の見立て。ダートは乾いたコンディションで力を要する。