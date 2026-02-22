芝クッション値9.8＝標準※土曜午前8時含水率＝芝G前8.6％、4角8.9％ダートG前1.8％、4角1.8％※土曜午前5時。芝は内側が傷みが目立ち始め、外差しが決まる傾向に。ただ、小回りの分、先行馬の台頭も目立つ。ダートは数値が示す通りパサパサ。大型馬を狙いたい。